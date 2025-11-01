У Лазарева отняли 11 баллов на Гран-при в Красноярске. Ему засчитали лишний квад
Поделиться
Судьи обновили оценки фигуриста Льва Лазарева за произвольную программу на этапе серии Гран-при среди юниоров в Красноярске.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50
Фигурист изначально получил 173,21 балла за произвольную программу, однако техническая бригада ошибочно засчитала четверной тулуп. В обновлённом протоколе прыжок не засчитан, фигуристу поставили 161,59 балла за прокат.
На результат соревнований это не повлияло, Лазарев по-прежнему располагается на первой строчке в итоговом протоколе.
Этап Гран-при в Красноярске среди юниоров прошёл с 30 октября по 1 ноября. Победителем у девушек стала София Дзепка, у юношей — Лев Лазарев. В парном катании лучшими оказались Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду золотые медали выиграли Елизавета Малеина и Матвей Самохин.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
17:06
-
17:00
-
15:52
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
14:50
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:38
-
12:07
-
11:57
-
11:26
-
10:46
-
09:30
-
09:26
-
05:12
-
03:36
-
00:30
- 31 октября 2025
-
22:28
-
22:24
-
20:10
-
19:23
-
19:04