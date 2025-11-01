Скидки
У Лазарева отняли 11 баллов на Гран-при в Красноярске. Ему засчитали лишний квад

Аудио-версия:
Судьи обновили оценки фигуриста Льва Лазарева за произвольную программу на этапе серии Гран-при среди юниоров в Красноярске.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50

Фигурист изначально получил 173,21 балла за произвольную программу, однако техническая бригада ошибочно засчитала четверной тулуп. В обновлённом протоколе прыжок не засчитан, фигуристу поставили 161,59 балла за прокат.

На результат соревнований это не повлияло, Лазарев по-прежнему располагается на первой строчке в итоговом протоколе.

Этап Гран-при в Красноярске среди юниоров прошёл с 30 октября по 1 ноября. Победителем у девушек стала София Дзепка, у юношей — Лев Лазарев. В парном катании лучшими оказались Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду золотые медали выиграли Елизавета Малеина и Матвей Самохин.

