У Лазарева отняли 11 баллов на Гран-при в Красноярске. Ему засчитали лишний квад

Судьи обновили оценки фигуриста Льва Лазарева за произвольную программу на этапе серии Гран-при среди юниоров в Красноярске.

Фигурист изначально получил 173,21 балла за произвольную программу, однако техническая бригада ошибочно засчитала четверной тулуп. В обновлённом протоколе прыжок не засчитан, фигуристу поставили 161,59 балла за прокат.

На результат соревнований это не повлияло, Лазарев по-прежнему располагается на первой строчке в итоговом протоколе.

Этап Гран-при в Красноярске среди юниоров прошёл с 30 октября по 1 ноября. Победителем у девушек стала София Дзепка, у юношей — Лев Лазарев. В парном катании лучшими оказались Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду золотые медали выиграли Елизавета Малеина и Матвей Самохин.