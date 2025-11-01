Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание Новости

Фигурист Лев Лазарев ответил на вопрос, принял ли решение о выходе из юниоров во взрослые

Фигурист Лев Лазарев ответил на вопрос, принял ли решение о выходе из юниоров во взрослые
Российский фигурист Лев Лазарев, выигравший этап Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, принято ли им и его тренерским штабом решение о выходе из юниоров во взрослые.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50

«Как изменится жизнь после победы? Не думаю, что будут изменения в ближайшее время. Идёт сезон, не надо что-то менять. Сейчас будет время выдохнуть перед следующими соревнованиями.

Принял ли решение, когда буду выходить во взрослые? Никаких разговоров пока не было, об этом не думали. Будем решать в конце сезона, когда выходить. Хотелось бы соревноваться во взрослых, но и по юниорам тоже интересно. В конце сезона примем решение, как лучше», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Комментарии
