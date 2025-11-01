Фигурист Лев Лазарев ответил на вопрос, принял ли решение о выходе из юниоров во взрослые
Поделиться
Российский фигурист Лев Лазарев, выигравший этап Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказал, принято ли им и его тренерским штабом решение о выходе из юниоров во взрослые.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
01 ноября 2025, суббота. 11:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
256.91
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
228.07
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
227.50
«Как изменится жизнь после победы? Не думаю, что будут изменения в ближайшее время. Идёт сезон, не надо что-то менять. Сейчас будет время выдохнуть перед следующими соревнованиями.
Принял ли решение, когда буду выходить во взрослые? Никаких разговоров пока не было, об этом не думали. Будем решать в конце сезона, когда выходить. Хотелось бы соревноваться во взрослых, но и по юниорам тоже интересно. В конце сезона примем решение, как лучше», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
17:06
-
17:00
-
15:52
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
14:50
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:38
-
12:07
-
11:57
-
11:26
-
10:46
-
09:30
-
09:26
-
05:12
-
03:36
-
00:30
- 31 октября 2025
-
22:28
-
22:24
-
20:10
-
19:23
-
19:04