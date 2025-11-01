Смагина рассказала, планирует ли усложнять контент

Российская фигуристка Софья Смагина, занявшая второе место на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, рассказала, что собирается усложнять свой контент в программах.

«В планах присутствует усложнение программ, планируем вставлять второй четверной и, может быть, четверной сальхов. Сальхов я прыгаю, и будем его потихоньку вкатывать в программе. Сергей Дмитриевич Давыдов сказал, что мы свою работу выполнили, идём дальше», — передаёт слова Смагиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Победу в Красноярске одержала София Дзепка (212,01 балла), тройку призёров замкнула Диана Мильто (193,33 балла).