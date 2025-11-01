Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Угожаев заявил самый сложный контент на короткую программу на Гран-при в Красноярске

Угожаев заявил самый сложный контент на короткую программу на Гран-при в Красноярске
Комментарии

Стала известна заявка на короткую программу в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Наиболее сложный прыжковый набор заявил Николай Угожаев, он планирует исполнять два старших четверных прыжка — лутц и флип. В заявке Ильи Строганова стоят четверные лутц и риттбергер, также по два квада заявили Даниил Самсонов (лутц и сальхов), Александр Мельников (лутц и тулуп), Андрей Мозалёв (сальхов и тулуп). Все остальные участники планируют исполнить в короткой программе по одному четверному прыжку.

Короткая программа среди мужчин состоится завтра, 2 ноября. Её начало запланировано на 13:45 по московскому времени.

