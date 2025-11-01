Дмитрий Песков: Камила Валиева блистательна и великолепна

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в ледовом шоу его жены Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Камила Валиева блистательна. Блистательна и великолепна», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.