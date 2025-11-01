Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Фигурное катание

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU

Комментарии

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье одержали победу в ритм-танце на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). За своё выступление они набрали 85,38 балла. Второе место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 80,89 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (76,83).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
01 ноября 2025, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Канада
2
Литва
3
США

Фигурное катание. Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Ритм-танец, результаты:

  1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 85,38 балла.
  2. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 80,89.
  3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 76,83.
  4. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 75,95.
  5. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) — 74,29.
