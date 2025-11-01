Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье одержали победу в ритм-танце на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в Саскатуне (Канада). За своё выступление они набрали 85,38 балла. Второе место заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 80,89 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (76,83).

Фигурное катание. Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Ритм-танец, результаты: