Главная Фигурное катание Новости

Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске: расписание на 2 ноября

Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске: расписание на 2 ноября
В воскресенье, 2 ноября, состоится соревновательный день этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Фигурное катание. Гран-при России, 2-й этап. Расписание на 2 ноября (время московское):

  • 10:15 – танцы на льду, ритм-танец;
  • 12:00 — женщины, короткая программа;
  • 13:45 – мужчины, короткая программа;
  • 15:30 – спортивные пары, короткая программа.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью LIVE-трансляции. Второй этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию проходит со 2 по 3 ноября в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена».

