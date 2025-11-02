Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске: расписание на 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, состоится соревновательный день этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Фигурное катание. Гран-при России, 2-й этап. Расписание на 2 ноября (время московское):

10:15 – танцы на льду, ритм-танец;

12:00 — женщины, короткая программа;

13:45 – мужчины, короткая программа;

15:30 – спортивные пары, короткая программа.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью LIVE-трансляции. Второй этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию проходит со 2 по 3 ноября в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена».