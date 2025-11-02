Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Гран-при ISU-2025/2026, Канада, мужчины, результаты короткой программы 2 ноября 2025, кто выиграл, Илья Малинин

Илья Малинин выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU
Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в короткой программе на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление он получил 104,84 балла.

Второе место занял представитель Японии Кадзуки Томоно, чьё выступление оценили в 92,07 баллов. Третьим стал эстонец Александр Селевко. За свой прокат он получил 91,28 баллов.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение:

  1. Илья Малинин (США) — 104,84.
  2. Кадзуки Томоно (Япония) – 92,07
  3. Александр Селевко (Эстония) – 91,28
  4. Као Миура (Япония) – 89,80
  5. Кевин Аймоз (Франция) – 87,46
  6. Николай Мемола (Италия) – 86,45
  7. Стивен Гоголев (Канада) – 86,13
