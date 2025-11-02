Илья Малинин выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в короткой программе на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление он получил 104,84 балла.

Второе место занял представитель Японии Кадзуки Томоно, чьё выступление оценили в 92,07 баллов. Третьим стал эстонец Александр Селевко. За свой прокат он получил 91,28 баллов.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение: