Илья Малинин выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU
Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в короткой программе на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление он получил 104,84 балла.
Второе место занял представитель Японии Кадзуки Томоно, чьё выступление оценили в 92,07 баллов. Третьим стал эстонец Александр Селевко. За свой прокат он получил 91,28 баллов.
Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Мужчины. Короткая программа. Итоговое положение:
- Илья Малинин (США) — 104,84.
- Кадзуки Томоно (Япония) – 92,07
- Александр Селевко (Эстония) – 91,28
- Као Миура (Япония) – 89,80
- Кевин Аймоз (Франция) – 87,46
- Николай Мемола (Италия) – 86,45
- Стивен Гоголев (Канада) – 86,13
