Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лазарев объяснил, почему решил переделать тулуп в произвольной программе

Лазарев объяснил, почему решил переделать тулуп в произвольной программе
Лев Лазарев.
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал ситуацию с обнулением двух прыжков в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске. Ученик Сергея Давыдова выиграл золото турнира, набрав 245,29 балла за два проката.

Материалы по теме
У Лазарева отняли 11 баллов на Гран-при в Красноярске. Ему засчитали лишний квад

— Как отреагировал, когда изначально посчитали баллы с обнулением тройного тулупа?
— Я не был уверен в том, можно ли повторять лутц и тулуп по два раза. Сначала говорили, что нельзя. А потом сказали, что можно. После падения в первой части я решил переделать тулуп, так как хотел прыгнуть все четыре четверных.

— Тренеры тоже одобрили такой ход?
— Это не обсуждалось с ними. У нас не было договорённостей о том, что если я не делаю тулуп, то во второй половине его переделываю. Я просто понял, что баллов для победы мне должно хватить после комбинации с лутцем, поэтому решил попробовать. И у меня всё получилось. Тренеры меня похвалили за такой ход, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Полное интервью с Львом Лазаревым на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Выступать в день рождения — это мой выбор». Лев Лазарев — о победе в Красноярске
Эксклюзив
«Выступать в день рождения — это мой выбор». Лев Лазарев — о победе в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android