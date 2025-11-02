Лазарев объяснил, почему решил переделать тулуп в произвольной программе

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал ситуацию с обнулением двух прыжков в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске. Ученик Сергея Давыдова выиграл золото турнира, набрав 245,29 балла за два проката.

Материалы по теме У Лазарева отняли 11 баллов на Гран-при в Красноярске. Ему засчитали лишний квад

— Как отреагировал, когда изначально посчитали баллы с обнулением тройного тулупа?

— Я не был уверен в том, можно ли повторять лутц и тулуп по два раза. Сначала говорили, что нельзя. А потом сказали, что можно. После падения в первой части я решил переделать тулуп, так как хотел прыгнуть все четыре четверных.

— Тренеры тоже одобрили такой ход?

— Это не обсуждалось с ними. У нас не было договорённостей о том, что если я не делаю тулуп, то во второй половине его переделываю. Я просто понял, что баллов для победы мне должно хватить после комбинации с лутцем, поэтому решил попробовать. И у меня всё получилось. Тренеры меня похвалили за такой ход, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

