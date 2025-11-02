Чемпион России среди юниоров Лазарев признался, что не смотрит сериалы

Чемпион России среди юниоров Лев Лазарев рассказал, что не увлекается сериалам. При этом спортсмен добавил, что смотрел все три сезона «Игры в кальмала». Под музыку из этого южнокорейского телесериала поставлена текущая произвольная программа фигуриста.

— Твоя произвольная программа поставлена под музыку из сериала «Игра в кальмара». Как вообще к сериалам относишься?

— Вообще сериалы я не смотрю, как и фильмы. Но конкретно «Игру в кальмара», когда вышел второй сезон, я сразу же посмотрел оба. Мне очень понравилось! Летом уже после выхода смотрел третий сезон.

— Другие любимые сериалы есть?

— Нет, я не смотрю сериалы, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Этап Гран-при в Красноярске среди юниоров прошёл с 30 октября по 1 ноября. Лев Лазарев стал победителем турнира юношей, набрав 245,29 балла за два проката. При этом фигуристу обнулили два прыжка в произвольной программе — изначально техническая бригада ошибочно засчитала четверной тулуп.