Фигурное катание Новости

Фигурист Лазарев высказался о своих целях на текущий сезон

Фигурист Лазарев высказался о своих целях на текущий сезон
Лев Лазарев
Чемпион России среди юниоров Лев Лазарев рассказал о своих планах и целях на текущий сезон. 16-летний фигурист в текущем сезоне стал победителем этапов юниорской серии Гран-при России в Москве и в Красноярске.

— Какие-то глобальные цели по прыжкам есть? Может, хочешь превзойти Малинина?
— Глобальных сейчас нет. К каждому соревнованию у меня своя цель. В первой половине сезона на оба этапа Гран-при у меня была задача — откатать как можно чище с четырьмя квадами. Считаю, что эту цель я выполнил: на обоих этапах Гран-при я все четыре четверных сделал. И пусть в Красноярске и получилась незапланированная попытка пятиквадки, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

