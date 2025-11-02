Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
21:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев оценил катание Владислава Дикиджи и Ильи Малинина

Лев Лазарев оценил катание Владислава Дикиджи и Ильи Малинина
Владислав Дикиджи.
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев поделился, что ему нравится катание чемпиона России Владислава Дикиджи. Также спортсмен отметил двукратного чемпиона мира Илью Малинина.

— Есть шанс, что в следующем сезоне перейдёшь во взрослые. Сейчас за кем-то из мастеров следишь?
— Я точно не оцениваю ребят как конкурентов. Просто смотрю на них и думаю, что можно перенять. Смотрю, как они катаются. Мне очень нравится, как катаются Влад Дикиджи из российских и Илья Малинин из зарубежных фигуристов. Мы пока не решали, когда будем переходить во взрослые. Нужно ещё этот сезон откатать, а потом уже решим.

— Следишь в целом за международными стартами?
— Да, смотрю выступления каких-то спортсменов отдельно, но не всё соревнование целиком. Российские турниры смотрю полностью по выходным, а мировые — нет, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

