Лазарев признался, что сам решил выступать в свой собственный день рождения

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал, что самостоятельно принял решение выступать в свой день рождения. В субботу, 1-го ноября спортсмену исполнилось 16 лет. В этот день он выиграл этап Гран-при среди юниоров в Красноярске.

— Когда понял, что будешь кататься в свой день рождения, как ты отреагировал?

— Мне в этом году разрешили выбрать этапы. Так что это был мой выбор — катать в день рождения. Я решил, что хочу поехать на первый и третий этапы, потому что в этот промежуток у меня хорошая форма. А потом она начинает спадать, и набираю снова я её уже зимой. Так что я решил, что эти этапы будут оптимальным выбором. Когда я увидел, что этап в Красноярске выпадает на 1 ноября — никак не отреагировал. Мне без разницы, катаюсь я в день рождения или нет. Даже наоборот — я рад, что на этот день выпала произвольная программа. Потому что катать короткую в день рождения, а потом собираться на произвольную было бы не очень.

— Расскажи, кто поздравлял тебя в Красноярске?

— Друзья меня поздравили ровно в 12 часов. Некоторые даже по красноярскому времени, хотя они находятся в Москве и им пришлось считать часы, чтобы поздравить меня. Я всю ночь просыпался, смотрел в телефон и читал поздравления. Утром поздравили родители, сестра написала. Когда приехал на каток, поздравили ребята, с которыми мы соревновались, и тренер, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.