Чемпион России среди юниоров рассказал, что не испытывал джетлаг на Гран-при в Красноярске

Чемпион России среди юниоров Лев Лазарев сообщил, что не испытывал трудностей со сном по ходу этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске. Разница во времени с Москвой составляет 4 часа.

— Не было сбоя из-за часовых поясов? Может, засыпал позже?

— В этом году не было. Как-то так получилось, что ночью, когда мы вылетали, я спал всего пять часов. После перелёта я устал, хотел спать в день перед короткой. Затем я хорошо выспался — и джетлаг обошёл меня стороной. Даже сегодня я уснул довольно рано, хотя в прошлом году помню, что перед произвольной уснул в пять утра, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

16-летний фигурист в текущем сезоне стал победителем этапов юниорской серии Гран-при России в Москве и в Красноярске.