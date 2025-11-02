Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев оценил Михаила Коляду как комментатора соревнований по фигурному катанию

Лев Лазарев оценил Михаила Коляду как комментатора соревнований по фигурному катанию
Михаил Коляда.
Чемпион России среди юниоров Лев Лазарев оценил серебряного призёра Олимпийских игр 2018 Михаила Коляду в роли комментатора соревнований по фигурному катанию.

— Сейчас Михаил Коляда комментирует прокаты, а кого ещё ты бы хотел видеть на комментаторской позиции во время своего выступления?
— Мне очень нравится, как комментирует Михаил Коляда. Я услышал много приятных слов в свой адрес на первом этапе. И сейчас я посмотрю свой прокат. Надеюсь, что там тоже будут хорошие комментарии. Мне нравится, как он комментирует всех: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям.

— А сам бы хотел попробовать себя в роли комментатора?
— Сейчас — точно нет, потому что мне всего 16 лет, а в будущем — увидим, — сказал Лазарев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

30-летний Коляда — призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при, трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке карьеры. Михаил работает тренером, также комментирует соревнования.

