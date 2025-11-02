Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стеллато-Дудек и Дешам выиграли по итогам произвольной программы на этапе Гран-при ISU

Канадские фигуристы, выступающие в парном катании, Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу по итогам произвольной программы на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление они получили 140,37 баллов, а общий — 213,40.

Второе место заняли немецкие спортсмены Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе с общим результатом 207,18 (129,65) баллов. Тройку лидеров замкнул американский дуэт — Элли Кам и Дэниэл О'Ши, набравший 199,11 (133,63) баллов.

Фигурное катание. Гран‑при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Спортивные пары. Произвольная программа. Итоговое положение:

1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 213,40 (140,37);

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 207,18 (129,65);

3. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 199,11 (133,63);

4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 186,54 (115,88);

5. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 168,24 (108,31);

6. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 167,94 (119,09);

7. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 165,94 (104,40);

8. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 163,22 (163,22).

