Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при ISU-2025/2026, Канада, спортивные пары, результаты произвольной программы 2 ноября 2025, кто выиграл

Стеллато-Дудек и Дешам выиграли по итогам произвольной программы на этапе Гран-при ISU
Комментарии

Канадские фигуристы, выступающие в парном катании, Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу по итогам произвольной программы на третьем этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За своё выступление они получили 140,37 баллов, а общий — 213,40.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Окончено
1
Канада
2
Германия
3
США

Второе место заняли немецкие спортсмены Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе с общим результатом 207,18 (129,65) баллов. Тройку лидеров замкнул американский дуэт — Элли Кам и Дэниэл О'Ши, набравший 199,11 (133,63) баллов.

Фигурное катание. Гран‑при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Спортивные пары. Произвольная программа. Итоговое положение:

1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 213,40 (140,37);
2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 207,18 (129,65);
3. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 199,11 (133,63);
4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 186,54 (115,88);
5. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 168,24 (108,31);
6. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 167,94 (119,09);
7. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 165,94 (104,40);
8. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 163,22 (163,22).

