Фигурное катание

Монэ Тиба выиграла произвольную программу на этапе Гран-при ISU

Монэ Тиба выиграла произвольную программу на этапе Гран-при ISU
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба одержала победу в произвольной программе на этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За произвольную программу она получила 144,94 балла, за оба выступления 217,23 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09

Второй стала американка Изабо Левито (209,77), третьей — японка Ами Накаи (203,09).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Женщины. Произвольная программа программа. Итоговое положение:

  1. Монэ Тиба (Япония) — 217,23
  2. Изабо Левито (США) — 209,77
  3. Ами Накаи (Япония) — 203,09
  4. Брейди Теннелл (США) — 195,07
  5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 192,05
  6. Юна Аоки (Япония) — 182,85
  7. Сара Эверхардт (США) — 174,59
  8. Мария Сенюк (Израиль) — 171,75
  9. Мэдлин Шизас (Канада) — 166,64
  10. Асун Юн (Южная Корея) — 166,57
  11. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 163,58
  12. Ульяна Ширяева (Канада) — 161,98
