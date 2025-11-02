Монэ Тиба выиграла произвольную программу на этапе Гран-при ISU

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Японская фигуристка Монэ Тиба одержала победу в произвольной программе на этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За произвольную программу она получила 144,94 балла, за оба выступления 217,23 балла.

Второй стала американка Изабо Левито (209,77), третьей — японка Ами Накаи (203,09).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Женщины. Произвольная программа программа. Итоговое положение:

Монэ Тиба (Япония) — 217,23 Изабо Левито (США) — 209,77 Ами Накаи (Япония) — 203,09 Брейди Теннелл (США) — 195,07 Лара Наки Гутманн (Италия) — 192,05 Юна Аоки (Япония) — 182,85 Сара Эверхардт (США) — 174,59 Мария Сенюк (Израиль) — 171,75 Мэдлин Шизас (Канада) — 166,64 Асун Юн (Южная Корея) — 166,57 Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 163,58 Ульяна Ширяева (Канада) — 161,98