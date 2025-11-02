Монэ Тиба выиграла произвольную программу на этапе Гран-при ISU
Японская фигуристка Монэ Тиба одержала победу в произвольной программе на этапе Гран-при ISU, который проходит в канадском Саскатуне. За произвольную программу она получила 144,94 балла, за оба выступления 217,23 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09
Второй стала американка Изабо Левито (209,77), третьей — японка Ами Накаи (203,09).
Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Саскатун, Канада. Женщины. Произвольная программа программа. Итоговое положение:
- Монэ Тиба (Япония) — 217,23
- Изабо Левито (США) — 209,77
- Ами Накаи (Япония) — 203,09
- Брейди Теннелл (США) — 195,07
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 192,05
- Юна Аоки (Япония) — 182,85
- Сара Эверхардт (США) — 174,59
- Мария Сенюк (Израиль) — 171,75
- Мэдлин Шизас (Канада) — 166,64
- Асун Юн (Южная Корея) — 166,57
- Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 163,58
- Ульяна Ширяева (Канада) — 161,98
