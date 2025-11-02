«Очень рада». Монэ Тиба поделилась эмоциями после победы на этапе ГП ISU в Саскатуне
Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась эмоциями после победы на этапе Грап-при ISU в в канадском Саскатуне, отметив, что очень рада завоевать первый в карьере титул чемпионки этапа Гран-при. Тиба одержала победу, набрав в сумме короткой и произвольной программ 217,23 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09
«Я очень рада, что выиграла свой первый в карьере титул на Гран-при. Готовясь к следующему старту в Финляндии, я учту уроки этого турнира — как то, что нужно улучшить, так и то, что получилось хорошо, — чтобы выступить ещё мощнее и энергичнее», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
Третий этап Гран-при ISU — 2025 в Саскатуне проходит с 1 по 2 ноября.
