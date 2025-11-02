Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Гиллес — о ритм-танце на ГП ISU в Саскатуне: было ощущение, будто впервые вышли на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Канадская пара Пайпер Гиллес/Поль Пуарье поделились впечатлениями после показа ритм-танца на этапе Грн-при ISU в Саскатуне (Канада). Фигуристы лидируют в соревнованиях, набрав 85,38 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
01 ноября 2025, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Канада
2
Литва
3
США

Гиллес: Мне показалось, что наше сегодняшнее выступление было действительно весёлым. Было ощущение, будто мы впервые вышли на лёд — хотелось выложиться на полную, но при этом нужно было сдерживать лишнюю энергию. Думаю, мы просто придерживались того, чему тренировались: это программа на сегодня, а не Олимпиада. Мы получили огромное удовольствие, и, по-моему, зрители сегодня нас очень поддержали.

Пуарье: Сегодня мы чувствовали себя очень уверенно, выходя на соревнования, и, хотя мы гордимся своим выступлением, видим, куда программа может развиваться и как её можно улучшить в ближайшие месяцы. Поэтому мы с нетерпением ждём возвращения домой, чтобы продолжить работать над её развитием, – приводит слова Гиллес и Пуарье аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

