«Не всё было идеально». Дешам — о победе на ГП ISU в Канаде

Чемпионы мира – 2024 канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам оценили своё выступление на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Фигуристы одержали победу на этапе, набрав 213,40 балла в сумме короткой и произвольных программ.

Стеллато-Дудек: Мы уже бывали на Skate Canada и даже побеждали здесь раньше, но эта победа имеет особое значение, ведь этот сезон — очень важный. Мы безумно гордимся тем, что смогли одержать победу перед родной публикой.

Дешам: Было отличное ощущение. Мы очень хорошо тренировались дома и на каждом соревновании старались показывать то же самое. Но иногда случаются ошибки — глупые, те, которых обычно не бывает.

Сегодня всё было не идеально, но всё же это было отличное выступление. Нужно просто продолжать усердно тренироваться, сражаться — и всё получится, – приводит слова Стеллато-Дудек и Дешама аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.