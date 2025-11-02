Скидки
Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске
Комментарии

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление они заработали 84,29 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 80,87. Замкнули тройку лидеров Анна Щербакова и Егор Гончаров (75,52).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено

Гран-при России, Красноярск. Танцы на льду, ритм-танец:

1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,29.

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 80,87.

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 75,52.

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 75,23.

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,75.

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,86.

