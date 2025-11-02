Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Теннел — о произвольной на ГП ISU в Канаде: разочарована некоторыми судейскими решениями

Аудио-версия:
Американская фигуристка Брейди Теннелл прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Американка заняла четвёртое место в итоговом протоколе соревнований, набрав 192,05 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09

«Намного лучше, чем в короткой, однозначно. Я немного разочарована некоторыми судейскими решениями, но всё же это был явный прогресс — особенно по сравнению с этапом в Японии.

Лутц–тулуп получился гораздо лучше. Моей главной целью здесь было выполнить качественную комбинацию, и я считаю, что справилась с этим, так что очень довольна. Второй лутц немного не получился, но я горжусь тем, что смогла быстро сориентироваться и поставить комбинацию на сальхов — это принесло мне пару дополнительных баллов. Так что были хорошие моменты, конечно, есть и то, над чем нужно работать. Но это всего лишь мой первый этап Гран-при в сезоне, впереди ещё много возможностей для роста и я с нетерпением жду, когда вернусь домой и продолжу работать, – приводит слова Теннел аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

«Не всё было идеально». Дешам — о победе на ГП ISU в Канаде
