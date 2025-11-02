Теннел — о произвольной на ГП ISU в Канаде: разочарована некоторыми судейскими решениями

Американская фигуристка Брейди Теннелл прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Американка заняла четвёртое место в итоговом протоколе соревнований, набрав 192,05 балла.

«Намного лучше, чем в короткой, однозначно. Я немного разочарована некоторыми судейскими решениями, но всё же это был явный прогресс — особенно по сравнению с этапом в Японии.

Лутц–тулуп получился гораздо лучше. Моей главной целью здесь было выполнить качественную комбинацию, и я считаю, что справилась с этим, так что очень довольна. Второй лутц немного не получился, но я горжусь тем, что смогла быстро сориентироваться и поставить комбинацию на сальхов — это принесло мне пару дополнительных баллов. Так что были хорошие моменты, конечно, есть и то, над чем нужно работать. Но это всего лишь мой первый этап Гран-при в сезоне, впереди ещё много возможностей для роста и я с нетерпением жду, когда вернусь домой и продолжу работать, – приводит слова Теннел аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.