Главная Фигурное катание Новости

Щербакова и Гончаров сказали, что будут делать со словом «сука» в ритм-танце

Щербакова и Гончаров сказали, что будут делать со словом «сука» в ритм-танце
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали свою программу в ритм-танце.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено

Гончаров: Подготовка проходила в рабочем режиме, были свои трудности, после контрольных прокатов исправили все замечания от специалистов. Сейчас довольны, слегка удивлены, Красноярск нас всегда удивляет.

Щербакова: Версия песни окончательная на весь сезон. Мне под русскоязычные песни легче входить в в образ, когда слышишь текст, вдохновляешься, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Марой Кравченко.

