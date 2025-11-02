Щербакова и Гончаров сказали, что будут делать со словом «сука» в ритм-танце

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали свою программу в ритм-танце.

Гончаров: Подготовка проходила в рабочем режиме, были свои трудности, после контрольных прокатов исправили все замечания от специалистов. Сейчас довольны, слегка удивлены, Красноярск нас всегда удивляет.

Щербакова: Версия песни окончательная на весь сезон. Мне под русскоязычные песни легче входить в в образ, когда слышишь текст, вдохновляешься, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Марой Кравченко.