Кагановская и Некрасов рассказали, как работали над сорванной поддержкой в Магнитогорске

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, какую работу они проделали перед стартом на этапе Гран-при России в Красноярске, отметив, что уделили внимание одной из поддержек.

Кагановская: По ощущениям мы ещё не успели отойти от прошлого старта, неделя прошла в соревновательном напряжении, выходить было проще в моральном плане, не так сильно переживали. Были уже готовы и настроены, думали, что будем уставшими, но нет.

Некрасов: Было лучше, чем в Магнитогорске. Мы поработали над поддержкой, накатывали её и всё.

Кагановская: По поводу уровней — будем разговаривать с тренерами и думать, но точно не в ближайшие дни, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.