Степанова и Букин рассказали, почему не обратились в CAS после недопуска к квалификации ОИ

Пятикратные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему приняли решение не обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после недопуска к олимпийской квалификации.

Букин: Мы были в отпуске когда узнали про недопуск к Пекину, но на тот момент произвольная программа у нас была готова. Отпуск — это не то место, где ты хочешь это узнать, да и не существует такого места. Пусть это будет на совести тех, кто принимает эти решения

Степанова: Каждый спортсмен, который участвовал в международных стартах и на Олимпийских играх имеет право знать, за что его не допускают, мне кажется это честно.

— Почему приняли решение не обращаться в CAS?

Букин: Изначально было прописано, что мы никак не можем это решение оспорить, мы не хотели тратить свое время, чтобы узнать то, что ничего не изменит. Приняли решение работать над собой и продолжать карьеру, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.