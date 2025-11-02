Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание

Степанова и Букин: для нас это не самый удачный старт

Комментарии

Пятикратные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин оценили своё выступление с ритм-танцем на этапе Грап-при России в Красноярске. Фигуристы лидируют в протоколе соревнований, набрав 84,29 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено

«Очень жалко, что у нас не получилось выступить на прокатах, хотели прокатать где-то программы до первого этапа. Показать постановки перед судьями и зрителями очень важно, это дает уверенность. Сегодня покатали свой тренировочный прокат, знаем что надо улучшить. Для нас это не самый удачный прокат из-за того, что это первый старт сезона, он всегда скомканный немного», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

