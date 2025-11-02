Степанова и Букин: для нас это не самый удачный старт

Пятикратные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин оценили своё выступление с ритм-танцем на этапе Грап-при России в Красноярске. Фигуристы лидируют в протоколе соревнований, набрав 84,29 балла.

«Очень жалко, что у нас не получилось выступить на прокатах, хотели прокатать где-то программы до первого этапа. Показать постановки перед судьями и зрителями очень важно, это дает уверенность. Сегодня покатали свой тренировочный прокат, знаем что надо улучшить. Для нас это не самый удачный прокат из-за того, что это первый старт сезона, он всегда скомканный немного», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.