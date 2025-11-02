Степанова и Букин: после перерыва мы немного потерялись

Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали прокат в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление они заработали 84,29 балла.

«Мы не стартовали почти год, наш последний старт был в декабре, 11 месяцев мы не участвовали в соревнованиях. Когда долго не соревнуешься, ты теряешь соревновательный дух. Когда ты в обойме, ты всётпонимаешь, а тут после перерыва мы немного потерялись», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 80,87. Замкнули тройку лидеров Анна Щербакова и Егор Гончаров (75,52).