Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин: после перерыва мы немного потерялись

Степанова и Букин: после перерыва мы немного потерялись
Комментарии

Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали прокат в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление они заработали 84,29 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено

«Мы не стартовали почти год, наш последний старт был в декабре, 11 месяцев мы не участвовали в соревнованиях. Когда долго не соревнуешься, ты теряешь соревновательный дух. Когда ты в обойме, ты всётпонимаешь, а тут после перерыва мы немного потерялись», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 80,87. Замкнули тройку лидеров Анна Щербакова и Егор Гончаров (75,52).

Материалы по теме
Степанова и Букин рассказали, почему не обратились в CAS после недопуска к квалификации ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android