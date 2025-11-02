Степанова и Букин рассказали, почему поставили программу под Майкла Джексона

Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему поставили программу под Майкла Джексона на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление они заработали 84,29 балла.

Букин: Мы безмерно благодарны Пете Чернышову за то, что он работал с нами и дал возможность вновь окунуться в атмосферу постановок с ним. Он очень необычный постановщик, он ищет в тех местах, где не ищет никто. Он очень крутой.

Степанова: Он мыслит иначе, по-другому, когда с ним работаешь — это невероятно приятно и интересно. Мы старались избегать прямого отношения к Майклу Джексону, не делали его коронные движения, оставили только небольшие отсылки. Мы решили пойти по-другому пути, по четким движениям и линиям. Когда мы побольше накатаем эту программу, она заиграет яркими красками, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.