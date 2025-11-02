Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин рассказали, почему поставили программу под Майкла Джексона

Степанова и Букин рассказали, почему поставили программу под Майкла Джексона
Аудио-версия:
Комментарии

Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему поставили программу под Майкла Джексона на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. За своё выступление они заработали 84,29 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Окончено

Букин: Мы безмерно благодарны Пете Чернышову за то, что он работал с нами и дал возможность вновь окунуться в атмосферу постановок с ним. Он очень необычный постановщик, он ищет в тех местах, где не ищет никто. Он очень крутой.

Степанова: Он мыслит иначе, по-другому, когда с ним работаешь — это невероятно приятно и интересно. Мы старались избегать прямого отношения к Майклу Джексону, не делали его коронные движения, оставили только небольшие отсылки. Мы решили пойти по-другому пути, по четким движениям и линиям. Когда мы побольше накатаем эту программу, она заиграет яркими красками, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Материалы по теме
Степанова и Букин рассказали, почему не обратились в CAS после недопуска к квалификации ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android