Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
21:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Японка Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU

Японка Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU
Комментарии

Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU. Накаи заняла третье место на этапе в канадском Саскатуне.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09

«Я рада, что смогу поехать в финал в Нагое. В конце своей программы я переживала, полностью ли были докручены прыжки. Но в какой-то момент подумала, что сделала достаточно, чтобы попасть на пьедестал.

Думаю, что это время до финала я использую, чтобы доработать свои программы. Действительно, процент успешных тройных акселей у меня немного снизился, поэтому понимаю, что нужно над этим поработать. Кроме того, хочу добавить больше «течения» и плавности в свои программы — именно над этим и собираюсь сосредоточиться», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

