Японка Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU
Поделиться
Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU. Накаи заняла третье место на этапе в канадском Саскатуне.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09
«Я рада, что смогу поехать в финал в Нагое. В конце своей программы я переживала, полностью ли были докручены прыжки. Но в какой-то момент подумала, что сделала достаточно, чтобы попасть на пьедестал.
Думаю, что это время до финала я использую, чтобы доработать свои программы. Действительно, процент успешных тройных акселей у меня немного снизился, поэтому понимаю, что нужно над этим поработать. Кроме того, хочу добавить больше «течения» и плавности в свои программы — именно над этим и собираюсь сосредоточиться», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
13:14
-
13:00
-
12:42
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
12:12
-
12:06
-
11:53
-
11:48
-
11:42
-
11:21
-
11:06
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
07:45
-
06:04
-
03:59
-
01:19
-
00:00
- 1 ноября 2025
-
23:13
-
22:10
-
19:00
-
18:52
-
17:06
-
17:00
-
15:52
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:17