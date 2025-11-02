Японка Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU

Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как планирует использовать время до финала Гран-при ISU. Накаи заняла третье место на этапе в канадском Саскатуне.

«Я рада, что смогу поехать в финал в Нагое. В конце своей программы я переживала, полностью ли были докручены прыжки. Но в какой-то момент подумала, что сделала достаточно, чтобы попасть на пьедестал.

Думаю, что это время до финала я использую, чтобы доработать свои программы. Действительно, процент успешных тройных акселей у меня немного снизился, поэтому понимаю, что нужно над этим поработать. Кроме того, хочу добавить больше «течения» и плавности в свои программы — именно над этим и собираюсь сосредоточиться», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.