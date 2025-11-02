«Довольна прокатом». Левито — о произвольной программе на ГП ISU в Саскатуне
Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала результат произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Фигуристка заняла второе место, набрав в сумме короткой и произвольной программ 209,77 балла. Победительницей соревнований стала японка Монэ Тиба (217,23 балла).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Женщины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
217.23
2
Изабо Левито
США
209.77
3
Ами Накаи
Япония
203.09
«Я чувствовала себя очень спокойно и комфортно, почти как дома, и очень надеялась, что это состояние передастся и на лёд. Думаю, сегодня я выступила очень хорошо и довольна своим прокатом — я просто очень счастлива», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
Этап Гран-при ISU в Саскатуне проходит с 1 по 2 ноября.
