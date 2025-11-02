«Довольна прокатом». Левито — о произвольной программе на ГП ISU в Саскатуне

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала результат произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Фигуристка заняла второе место, набрав в сумме короткой и произвольной программ 209,77 балла. Победительницей соревнований стала японка Монэ Тиба (217,23 балла).

«Я чувствовала себя очень спокойно и комфортно, почти как дома, и очень надеялась, что это состояние передастся и на лёд. Думаю, сегодня я выступила очень хорошо и довольна своим прокатом — я просто очень счастлива», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Этап Гран-при ISU в Саскатуне проходит с 1 по 2 ноября.