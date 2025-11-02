Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, как справилась с волнением перед стартом

Российская фигуристка Анна Ляшенко рассказала, как справилась с волнением короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Спортсменка заняла третье место. За своё выступление она набрала 67,63 балла. Лидером по итогам короткой программы стала Алиса Двоеглазова.

«Настраивалась на прокат как обычно, было волнение, потому что это первый большой старт, много людей на трибунах, было волнительно. Получилось собраться и откатать чисто.

Я пытаюсь справляться на каждом старте с волнением, успокаивать себя и катать также, как на тренировке», — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.