Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание

Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, как справилась с волнением перед стартом

Комментарии

Российская фигуристка Анна Ляшенко рассказала, как справилась с волнением короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Спортсменка заняла третье место. За своё выступление она набрала 67,63 балла. Лидером по итогам короткой программы стала Алиса Двоеглазова.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63

«Настраивалась на прокат как обычно, было волнение, потому что это первый большой старт, много людей на трибунах, было волнительно. Получилось собраться и откатать чисто.

Я пытаюсь справляться на каждом старте с волнением, успокаивать себя и катать также, как на тренировке», — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

