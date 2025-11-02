Ученица Липницкой Ляшенко: вижусь с теми, кто меня восхищает

Ученица Юлии Липницкой, российская фигуристка Анна Ляшенко рассказала, удаётся ли ей видеться со спортсменами, с которыми ранее каталась по юниорам.

«Многие, кто были юниорами тоже вышли во взрослые, сменились немного лица вокруг. Сейчас я вижусь с теми, кто меня восхищает, езжу с ними в одном автобусе, для меня это необычно. В зале много людей, этим отличаются юниорские старты и взрослые», — передаёт слова Ляшенко корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Ляшенко занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске. набрав 67,63 балла. Лидирует после короткой программы Алиса Двоеглазова (72,70 балла).