Ученица Давыдова Куликова рассказала, кто поддержал её перед стартом в Красноярске
Елизавета Куликова, которая с результатом 67,85 заняла второе место в короткой программе на Гран-при России по фигурному катанию, рассказала, кто поддержал её перед турниром.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63
«Я стараюсь не думать о том, попаду я в тройку или нет, стараюсь выполнять всё, что я умею, как на тренировке, не волноваться и быть уверенной в себе. Меня поддерживает Софа Смагина, Настя Уткина, Лев Лазарев и Маша Гордеева», — передаёт слова Куликова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
Победительницей короткой программы стала Алиса Двоеглазова. За своё выступление она заработала 72,20 балла. Замкнула тройку лидеров Анна Ляшенко, которая набрала 67,63 балла.
