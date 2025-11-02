Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Двоеглазова: на вращения тратила больше сил, чем на прыжки

Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, какие элементы её короткой программы были самыми энергозатратными во время проката на этапе Гран-при России в Красноярске. Двоеглазова захватила лидерство после исполнения короткой программы, набрав 72,20 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63

«Мне очень приятно выступать на этой арене, она мне породнилась. В Красноярске нестандартный лёд, приходилось в этот раз снова к нему привыкать. Из-за этого, наверное, очень много тратила сил на вращение, на прыжках меньше напрягалась», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Этап Гран-при России в Красноярске проходит со 2 по 3 ноября.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

