Ученица Тутберидзе Двоеглазова: на вращения тратила больше сил, чем на прыжки
Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, какие элементы её короткой программы были самыми энергозатратными во время проката на этапе Гран-при России в Красноярске. Двоеглазова захватила лидерство после исполнения короткой программы, набрав 72,20 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63
«Мне очень приятно выступать на этой арене, она мне породнилась. В Красноярске нестандартный лёд, приходилось в этот раз снова к нему привыкать. Из-за этого, наверное, очень много тратила сил на вращение, на прыжках меньше напрягалась», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
Этап Гран-при России в Красноярске проходит со 2 по 3 ноября.
