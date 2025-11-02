Ученица Тутберидзе Двоеглазова: на вращения тратила больше сил, чем на прыжки

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, какие элементы её короткой программы были самыми энергозатратными во время проката на этапе Гран-при России в Красноярске. Двоеглазова захватила лидерство после исполнения короткой программы, набрав 72,20 балла.

«Мне очень приятно выступать на этой арене, она мне породнилась. В Красноярске нестандартный лёд, приходилось в этот раз снова к нему привыкать. Из-за этого, наверное, очень много тратила сил на вращение, на прыжках меньше напрягалась», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Этап Гран-при России в Красноярске проходит со 2 по 3 ноября.