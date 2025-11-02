Ученица Тутберидзе Двоеглазова: кайфую, что я лидер после короткой программы

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. Двоеглазова лидирует после исполнения короткой программы, набрав 72,20 балла.

«Ну, конечно, есть и давление. Но я все равно кайфую, что я лидер после короткой программы. Есть запасик – он придает уверенности. Покидала лёд с какими-то положительными эмоциями, с мыслями, конечно же, по прокату. Отметила себе, что и как, где немножко нужно было поспокойнее пойти. Потому что здесь такой лёд – он прям подкидывает. Меня на тройных прыжках выкидывало, и я пыталась как-то себя ловить. Конечно, есть маленькие, прям совсем маленькие недочётики, но это все придёт обязательно», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.