Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
21:40 Мск
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Двоеглазова: кайфую, что я лидер после короткой программы

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. Двоеглазова лидирует после исполнения короткой программы, набрав 72,20 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63

«Ну, конечно, есть и давление. Но я все равно кайфую, что я лидер после короткой программы. Есть запасик – он придает уверенности. Покидала лёд с какими-то положительными эмоциями, с мыслями, конечно же, по прокату. Отметила себе, что и как, где немножко нужно было поспокойнее пойти. Потому что здесь такой лёд – он прям подкидывает. Меня на тройных прыжках выкидывало, и я пыталась как-то себя ловить. Конечно, есть маленькие, прям совсем маленькие недочётики, но это все придёт обязательно», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

