Ученица Тутберидзе Двоеглазова оценила свой первый взрослый этап Гран-при России

Алиса Двоеглазова оценила свой первый взрослый этап Гран-при России по фигурному катанию. Она стала победительницей короткой программы на Гран-при в Красноярске. За своё выступление она заработала 72,20 балла.

«Чувствую от проката только положительные эмоции, есть небольшие недочеты, например вращение. Зрителей очень много, мне публика дает обмен энергии и в этом сезоне у меня очень заводные программы публика сразу подхватывает ритм», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Второе место заняла Елизавета Куликова с результатом 67,85. Замкнула тройку лидеров Анна Ляшенко, которая набрала 67,63 балла.