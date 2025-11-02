Ученица Тутберидзе Двоеглазова оценила свой первый взрослый этап Гран-при России
Алиса Двоеглазова оценила свой первый взрослый этап Гран-при России по фигурному катанию. Она стала победительницей короткой программы на Гран-при в Красноярске. За своё выступление она заработала 72,20 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63
«Чувствую от проката только положительные эмоции, есть небольшие недочеты, например вращение. Зрителей очень много, мне публика дает обмен энергии и в этом сезоне у меня очень заводные программы публика сразу подхватывает ритм», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
Второе место заняла Елизавета Куликова с результатом 67,85. Замкнула тройку лидеров Анна Ляшенко, которая набрала 67,63 балла.
