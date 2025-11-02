Скидки
Алиса Двоеглазова рассказала о поддержке Садковой и Акатьевой

Алиса Двоеглазова рассказала о поддержке Садковой и Акатьевой
Алиса Двоеглазова рассказала о поддержке Софьи Акатьевой и Дарьи Садковой на Гран-при России по фигурному катанию. Она стала победительницей короткой программы на Гран-при в Красноярске. За своё выступление она заработала 72,20 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63

«В работе особо ничего не меняла после мемориала Панина-Коломенкина, поменяла отношение к тренировкам, начала получать больше положительных эмоций. Сегодня с Дашей и Соней ещё не списывались, но всё это время, что я в Красноярске, мы на связи, они спрашивали меня, как я долетела, какие тут условия. Мы поддерживали вместе Нику Эгадзе, который выступает в Канаде и он нас тоже.

Проще, когда мы вместе на старте, я сама расстроилась, что Соня не поехала сюда. Мы когда выступали на прокатах, поддерживали друг друга и в помогали настроится», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Второе место заняла Елизавета Куликова с результатом 67,85. Замкнула тройку лидеров Анна Ляшенко, которая набрала 67,63 балла.

