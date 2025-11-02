Двоеглазова назвала свой «базовый минимум» в произвольной программе

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, какие элементы считает «базовым минимумом» в своей произвольной программе, отметив, что решение об исполнении элементов ультра-си она будет принимать вместе с тренером Сергеем Дудаковым. Двоеглазова лидирует на этапе Гран-при России в Красноярске после исполнения короткой программы.

«В произвольной от меня ждать хорошего настроения в первую очередь. Программа очень заводная. Будет риск, но будем решать на тренировке с Сергеем Викторовичем Дудаковым, что конкретно я буду выполнять из элементов ультра-си.

Три четверных? Держим в уме, да. Держим в уме и четыре, но базовый минимум – четверной лутц. Это уже мечта моя, потому что я из года в год начинаю валить его на каждом соревновании», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.