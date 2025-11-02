Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова назвала свой «базовый минимум» в произвольной программе

Двоеглазова назвала свой «базовый минимум» в произвольной программе
Аудио-версия:
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, какие элементы считает «базовым минимумом» в своей произвольной программе, отметив, что решение об исполнении элементов ультра-си она будет принимать вместе с тренером Сергеем Дудаковым. Двоеглазова лидирует на этапе Гран-при России в Красноярске после исполнения короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
72.70
2
Елизавета Куликова
Москва
67.85
3
Анна Ляшенко
Ростовская область
67.63

«В произвольной от меня ждать хорошего настроения в первую очередь. Программа очень заводная. Будет риск, но будем решать на тренировке с Сергеем Викторовичем Дудаковым, что конкретно я буду выполнять из элементов ультра-си.

Три четверных? Держим в уме, да. Держим в уме и четыре, но базовый минимум – четверной лутц. Это уже мечта моя, потому что я из года в год начинаю валить его на каждом соревновании», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Угожаев идёт за второй победой подряд! Кто сможет навязать ему борьбу? LIVE
Live
Угожаев идёт за второй победой подряд! Кто сможет навязать ему борьбу? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android