Малинин: рад, что смог показать катание, соответствующее моим ощущениям

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Малинин лидирует после короткой программы, набрав 104,84 балла.
«В целом я доволен своим выступлением. По сравнению с этапом Гран-при во Франции это было гораздо лучше — я чувствовал себя увереннее и стабильнее на льду.
Я очень рад, что смог показать катание, соответствующее моим ощущениям, даже несмотря на то, что судейство, кажется, было довольно строгое. Но каждый турнир — разный, так что я не слишком об этом переживаю.
Публика была очень вовлечённой и поддерживала всех фигуристов, это чувствовалось. Думаю, каждый из нас вышел на лёд и выложился по максимуму», – приводит слова Малинина аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
