21:40 Мск
Фигурное катание

Малинин: рад, что смог показать катание, соответствующее моим ощущениям
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Саскатуне (Канада). Малинин лидирует после короткой программы, набрав 104,84 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Короткая программа
01 ноября 2025, суббота. 23:25 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
104.84
2
Кадзуки Томоно
Япония
92.07
3
Александр Селевко
Эстония
91.28

«В целом я доволен своим выступлением. По сравнению с этапом Гран-при во Франции это было гораздо лучше — я чувствовал себя увереннее и стабильнее на льду.

Я очень рад, что смог показать катание, соответствующее моим ощущениям, даже несмотря на то, что судейство, кажется, было довольно строгое. Но каждый турнир — разный, так что я не слишком об этом переживаю.
Публика была очень вовлечённой и поддерживала всех фигуристов, это чувствовалось. Думаю, каждый из нас вышел на лёд и выложился по максимуму», – приводит слова Малинина аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

