Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске

Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске
Комментарии

Николай Угожаев стал победителем короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление он заработал 88,88 балла. Второе место занял Михаил Полянский с результатом 86,09. Замкнул тройку лидеров Александр Мельников, который набрал 83,12 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12

Гран-при России, Красноярск. Мужчины, короткая программа:

1. Николай Угожаев – 88,88.

2. Михаил Полянский – 86,09.

3. Александр Мельников – 83,12.

4. Григорий Фёдоров – 80,81.

5. Дамир Черипка – 77,10.

6. Андрей Мозалёв – 75,77.

7. Даниил Самсонов – 72,62.

8. Матвей Ветлугин – 68,21.

9. Данил Федосимов – 62,16.

10. Илья Строганов – 59,48.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский хотят продолжать удивлять! Пара стремится к лидерству в стране. LIVE
Live
Бойкова и Козловский хотят продолжать удивлять! Пара стремится к лидерству в стране. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android