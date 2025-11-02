Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске
Поделиться
Николай Угожаев стал победителем короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление он заработал 88,88 балла. Второе место занял Михаил Полянский с результатом 86,09. Замкнул тройку лидеров Александр Мельников, который набрал 83,12 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12
Гран-при России, Красноярск. Мужчины, короткая программа:
1. Николай Угожаев – 88,88.
2. Михаил Полянский – 86,09.
3. Александр Мельников – 83,12.
4. Григорий Фёдоров – 80,81.
5. Дамир Черипка – 77,10.
6. Андрей Мозалёв – 75,77.
7. Даниил Самсонов – 72,62.
8. Матвей Ветлугин – 68,21.
9. Данил Федосимов – 62,16.
10. Илья Строганов – 59,48.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
15:59
-
15:52
-
15:47
-
15:46
-
15:15
-
14:54
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:10
-
14:03
-
13:43
-
13:14
-
13:00
-
12:42
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
12:12
-
12:06
-
11:53
-
11:48
-
11:42
-
11:21
-
11:06
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
07:45