Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Это трагедия!» Ягудин прокомментировал итоги короткой программы у мужчин в Красноярске

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин подвёл итоги короткой программы мужчин на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12

«Закончилось. В кавычках: «Это была трагедия». Для нас это реально трагедия. Нам, конечно же, очень важно и наблюдать, и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие вот прокаты сегодня здесь случились в Красноярске. Будем надеяться, что завтра абсолютно всё будет по-другому», — сказал Ягудин в трансляции Первого канала.

Николай Угожаев стал победителем короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление он заработал 88,88 балла. Второе место занял Михаил Полянский с результатом 86,09. Замкнул тройку лидеров Александр Мельников, который набрал 83,12 балла.

