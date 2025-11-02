«Это трагедия!» Ягудин прокомментировал итоги короткой программы у мужчин в Красноярске

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин подвёл итоги короткой программы мужчин на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Закончилось. В кавычках: «Это была трагедия». Для нас это реально трагедия. Нам, конечно же, очень важно и наблюдать, и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие вот прокаты сегодня здесь случились в Красноярске. Будем надеяться, что завтра абсолютно всё будет по-другому», — сказал Ягудин в трансляции Первого канала.

Николай Угожаев стал победителем короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление он заработал 88,88 балла. Второе место занял Михаил Полянский с результатом 86,09. Замкнул тройку лидеров Александр Мельников, который набрал 83,12 балла.