Главная Фигурное катание Новости

Полянский рассказал, какой контент будет исполнять, чтобы сохранить призовое место

Полянский рассказал, какой контент будет исполнять, чтобы сохранить призовое место
Комментарии

Фигурист Михаил Полянский рассказал, какой контент он будет использовать в произвольной программе, чтобы сохранить призовое место на этапе Гран-при России в Красноярске. После завершения короткой программы Полянский занимает второе место, набрав 86,09 балла, лидером соревнования является Николай Угожаев (88,88 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12

«Давно шел к такому и рад за сегодня, не всё идеально, но я могу быть доволен проделанной работой. Когда узнал, что я в тройке — отреагировал спокойно.

Завтра пойду в четверной лутц, сальхов и на тройной аксель. Ставлю на чистоту, произвольная хорошая, как и короткая, мне нравится», — передаёт слова Полянского корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

