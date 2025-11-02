Полянский рассказал, какой контент будет исполнять, чтобы сохранить призовое место
Фигурист Михаил Полянский рассказал, какой контент он будет использовать в произвольной программе, чтобы сохранить призовое место на этапе Гран-при России в Красноярске. После завершения короткой программы Полянский занимает второе место, набрав 86,09 балла, лидером соревнования является Николай Угожаев (88,88 балла).
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12
«Давно шел к такому и рад за сегодня, не всё идеально, но я могу быть доволен проделанной работой. Когда узнал, что я в тройке — отреагировал спокойно.
Завтра пойду в четверной лутц, сальхов и на тройной аксель. Ставлю на чистоту, произвольная хорошая, как и короткая, мне нравится», — передаёт слова Полянского корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
