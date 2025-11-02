Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев: меня не пугает смена часовых поясов, поэтому я всегда выбираю Красноярск

Угожаев: меня не пугает смена часовых поясов, поэтому я всегда выбираю Красноярск
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, рассказал, почему он старается выбирать этап в Красноярске, когда формирует свой календарь выступлений на Гран-при России, отметив, что его не смущает смена часовых поясов. Угожаев лидирует после короткой программы на этапе в Красноярске, набрав 88,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12

«Не до конца понимаю, что случилось на флипе, ноги чуть-чуть разлетелись, завтра на тренировке отработаю и будет получше. К произвольной буду настраиваться спокойно без лишних нервов.

Справляюсь с тем, что катаю два старта подряд нормально. Я изначально думал, что Красноярск будет третьим этапом, думал будет перерыв, а потом его поменяли. Мне здесь очень нравится здесь поэтому стараюсь всегда приезжать в Красноярск. Смена часовых поясов меня не смущает», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский хотят продолжать удивлять! Пара стремится к лидерству в стране. LIVE
Live
Бойкова и Козловский хотят продолжать удивлять! Пара стремится к лидерству в стране. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android