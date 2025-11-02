Угожаев: меня не пугает смена часовых поясов, поэтому я всегда выбираю Красноярск

Российский фигурист Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Дмитрия Хромина, рассказал, почему он старается выбирать этап в Красноярске, когда формирует свой календарь выступлений на Гран-при России, отметив, что его не смущает смена часовых поясов. Угожаев лидирует после короткой программы на этапе в Красноярске, набрав 88,88 балла.

«Не до конца понимаю, что случилось на флипе, ноги чуть-чуть разлетелись, завтра на тренировке отработаю и будет получше. К произвольной буду настраиваться спокойно без лишних нервов.

Справляюсь с тем, что катаю два старта подряд нормально. Я изначально думал, что Красноярск будет третьим этапом, думал будет перерыв, а потом его поменяли. Мне здесь очень нравится здесь поэтому стараюсь всегда приезжать в Красноярск. Смена часовых поясов меня не смущает», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.