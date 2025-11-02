Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
21:40 Мск
Фигурное катание

Александр Мельников рассказал, кто из родственников сшил ему костюм

Александр Мельников рассказал, кто из родственников сшил ему костюм
Комментарии

Российский фигурист Александр Мельников рассказал, что мама сшила ему костюм для выступления на Гран-при России в Красноярске. После короткой программы Мельников занимает второе место с результатом 86,09 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12

«У меня костюм сшила мама. У трека, под который я катаюсь во второй половине программы — яркая обложка, там люди одеты в яркие костюмы, поэтому у нас тоже появилась идея сделать подобное. Мы долго думали над цветом и решили взять бирюзовый.

Истории в программе нет, просто понравилась музыка, хотел чтобы зрители тоже зажигали под неё», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

