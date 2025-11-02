Александр Мельников рассказал, кто из родственников сшил ему костюм
Российский фигурист Александр Мельников рассказал, что мама сшила ему костюм для выступления на Гран-при России в Красноярске. После короткой программы Мельников занимает второе место с результатом 86,09 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
88.88
2
Михаил Полянский
Санкт-Петербург
86.09
3
Александр Мельников
Москва
83.12
«У меня костюм сшила мама. У трека, под который я катаюсь во второй половине программы — яркая обложка, там люди одеты в яркие костюмы, поэтому у нас тоже появилась идея сделать подобное. Мы долго думали над цветом и решили взять бирюзовый.
Истории в программе нет, просто понравилась музыка, хотел чтобы зрители тоже зажигали под неё», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.
