Александр Мельников рассказал, кто из родственников сшил ему костюм

Российский фигурист Александр Мельников рассказал, что мама сшила ему костюм для выступления на Гран-при России в Красноярске. После короткой программы Мельников занимает второе место с результатом 86,09 балла.

«У меня костюм сшила мама. У трека, под который я катаюсь во второй половине программы — яркая обложка, там люди одеты в яркие костюмы, поэтому у нас тоже появилась идея сделать подобное. Мы долго думали над цветом и решили взять бирюзовый.

Истории в программе нет, просто понравилась музыка, хотел чтобы зрители тоже зажигали под неё», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.