Малинин высказался о раннем старте произвольной программы на ГП ISU в Саскатуне

Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о раннем старте произвольной программы на этапе Гран-при ISU в канадском Саскатуне. Организаторы решили поставить начало соревнований на 10:30 утра по местному времени (19:30 по мск. – Прим. «Чемпионата»).

«Интересное решение по поводу расписания, но, опять же, мы, спортсмены, должны уметь подстраиваться и выступать в любых условиях. Постараюсь выспаться как можно лучше и надеюсь, что буду чувствовать себя в форме перед произвольной программой», – приводит слова Малинина аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Этап Гран-при ISU в Саскатуне проходит с 1 по 2 ноября.

Комментарии
