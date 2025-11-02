Бойкова и Козловский стали победителями короткой программы на Гран-при в Красноярске

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла. Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров (72,86). Замкнули тройку лидеров Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (66,60).

Гран-при России, Красноярск. Спортивные пары, короткая программа:

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,55.

2. Таисия Щербинина – Артём Петров – 72,86.

3. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков – 66,60.

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,75.

5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 62,72.

6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 55,59.