Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
21:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Козловский — о КП в Красноярске: чувствуется, что лёд был гладким не для всех сегодня

Козловский — о КП в Красноярске: чувствуется, что лёд был гладким не для всех сегодня
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«Эмоции у нас очень хорошие. Считаю, что с прокатом мы сегодня справились. Было это достаточно непросто. Чувствуется, что лёд был гладким не для всех сегодня. Не только для нашего вида, но и для одиночного катания. Присутствовала какая-то атмосфера нервозности. Она чувствовалась не только среди спортсменов, но и среди тренеров, организаторов, официальных лиц. Мы рады, что у нас сегодня получилось собраться и показать приличные элементы», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

