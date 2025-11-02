Козловский — о КП в Красноярске: чувствуется, что лёд был гладким не для всех сегодня

Чемпион Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями после победы в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла.

«Эмоции у нас очень хорошие. Считаю, что с прокатом мы сегодня справились. Было это достаточно непросто. Чувствуется, что лёд был гладким не для всех сегодня. Не только для нашего вида, но и для одиночного катания. Присутствовала какая-то атмосфера нервозности. Она чувствовалась не только среди спортсменов, но и среди тренеров, организаторов, официальных лиц. Мы рады, что у нас сегодня получилось собраться и показать приличные элементы», — сказал Козловский в эфире Первого канала.