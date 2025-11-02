Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Фигурное катание

Бойкова рассказала, как ей удалось избежать ошибки на сальхове

Комментарии

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре вместе с Дмитрием Козловским, высказалась о короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла, заняв первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«В моменте, когда делала тройку перед сольным тройным сальховом, я подскочила и попала в след, так что мне пришлось перепрыгнуть. Подумала, что если сейчас не вкручусь, я себе это никогда в жизни не прощу. Так что сказала себе: «Так, всеми силами мы крутимся». А потом уже пришла концентрация, теперь можно спокойно дальше ехать», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

