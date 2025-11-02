Бойкова рассказала, как ей удалось избежать ошибки на сальхове

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре вместе с Дмитрием Козловским, высказалась о короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла, заняв первое место.

«В моменте, когда делала тройку перед сольным тройным сальховом, я подскочила и попала в след, так что мне пришлось перепрыгнуть. Подумала, что если сейчас не вкручусь, я себе это никогда в жизни не прощу. Так что сказала себе: «Так, всеми силами мы крутимся». А потом уже пришла концентрация, теперь можно спокойно дальше ехать», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.