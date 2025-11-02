Скидки
«Мы устояли — и уже хорошо». Бойкова — о прокате короткой программы в Красноярске

«Мы устояли — и уже хорошо». Бойкова — о прокате короткой программы в Красноярске
Комментарии

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре вместе с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после проката короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске. Пара захватила лидерство, набрав 78,55 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено

«Старались очень сконцентрированно заходить на все элементы, всё контролировать. Даже когда все самые сложные элементы закончились, я по опыту юниорского парного катания поняла, что за тодесами и дорожками тоже надо следить. У меня была небольшая затычка на дорожке. Но мы устояли – и уже хорошо», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.

