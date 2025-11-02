Бойкова и Козловский — о реакции тренера на прокат: он, как обычно, грозно кивнул

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями тренера после победы в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. За своё выступление они заработали 78,55 балла.

«Никак не напутствовал. У нас есть договоренность, что мы просто выходим и катаемся. Станислав Александрович не любитель давать какие-то наставления перед прокатом. А после? Он, как обычно, сурово грозно кивнул и сказал, что нам есть над чем работать», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров (72,86). Замкнули тройку лидеров Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (66,60).